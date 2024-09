Ισραηλινός Στρατός: Προετοιμάζεται το έδαφος για πιθανή χερσαία επίθεση

Ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ δήλωσε στα στρατεύματα ότι οι αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο θα συνεχιστούν προκειμένου να καταστραφούν οι υποδομές της Χεζμπολάχ και να προετοιμαστεί το έδαφος για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

«Ακούτε τα αεροσκάφη πάνω από το κεφάλι σας, χτυπάμε όλη την ημέρα», δήλωσε ο στρατηγός Χέρζι Χαλεβί στα στρατεύματα στα σύνορα με τον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

«Αυτό γίνεται τόσο για να προετοιμάσουμε το έδαφος για την πιθανή είσοδό σας όσο και για να συνεχίσουμε να υποβαθμίζουμε τη Χεζμπολάχ», υπογράμμισε.

«Η Χεζμπολάχ επέκτεινε σήμερα τον κύκλο του πυρός της, αργότερα σήμερα θα λάβει μια πολύ ισχυρή απάντηση», τόνισε και συμπλήρωσε: «Ετοιμάζουμε τη στρατηγική των ελιγμών μας και το νόημα αυτών είναι ότι οι στρατιωτικές σας αρβύλες θα μπουν σε εχθρικό έδαφος, στο χωριό που η Χεζμπολάχ έχει προετοιμάσει ως μεγάλο στρατιωτικό φυλάκιο. Η ισχυρή σας είσοδος εκεί, η επαφή σας με στελέχη της Χεζμπολάχ, θα τους δείξει πώς είναι να συναντάς μια επαγγελματική μαχητική δύναμη, πολύ εξειδικευμένη με εμπειρία στη μάχη. Είστε πολύ πιο ισχυροί από αυτούς. Ετσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την επιστροφή των κατοίκων του βορρά με ασφάλεια».

