Καλιφόρνια: Αναφορές για έκρηξη σε δικαστική αίθουσα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Καλιφόρνια την Τετάρτη, έπειτα από αναφορές για έκρηξη σε δικαστήριο της πόλης Σάντα Μαρία, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει προσαχθεί ένας ύποπτος. «Δικαστικό μέγαρο της Σάντα Μαρία: Αναφορά για έκρηξη. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή. Η σκηνή δεν θεωρείται ασφαλής», ανέφερε το γραφείο του σερίφη, σε ανάρτησή του στο X.

Santa Maria Courthouse: report of an explosion. Please avoid the area. Scene has not been deemed safe. More info to follow.

