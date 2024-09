Λος Αντζελες: Νεκρός επιβάτης στη διάρκεια πειρατείας σε λεωφορείο

Επιβάτης λεωφορείου στο Λος Αντζελες έχασε τη ζωή του όταν ένοπλος κατέλαβε το όχημα. Ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη στο κέντρο της πόλης πριν ο ένοπλος συλληφθεί από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Αντζελες, όταν ο ένοπλος εισέβαλε στο λεωφορείο, τα ξημερώματα της Τετάρτης (τοπική ώρα), μέσα στο όχημα βρίσκονταν, εκτός από τον οδηγό, δύο επιβάτες. Αστυνομικοί προσέγγισαν το λεωφορείο καθώς αυτό κινούνταν με αργή ταχύτητα και μια ομάδα οχημάτων της αστυνομίας το ακολουθούσε.

#UPDATE : 1 dead, 1 in custody after metro bus hijacking in Downtown LA

A shocking incident unfolded in downtown Los Angeles when a Metro bus was hijacked, leading to a dramatic police chase and standoff. The situation tragically resulted in one fatality and the apprehension of… pic.twitter.com/52PQFtHrAG

— upuknews (@upuknews1) September 25, 2024