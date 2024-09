Ιαπωνία: Αθωώθηκε 88χρονος μετά από 46 χρόνια στα κελιά των μελλοθανάτων

Ο Ιουάο Χακαμάντα, ένας 88χρονος Ιάπωνας που πέρασε 46 χρόνια στα κελιά των μελλοθανάτων, αθωώθηκε σήμερα από το δικαστήριο της Σιζουόκα έπειτα από αναθεώρηση της δίκης του.

Ο Ιουάο Χακαμάντα, ο κρατούμενος που έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια σε κελιά θανατοποινιτών στον κόσμο, κατηγορούνταν πως το 1966 είχε δολοφονήσει το αφεντικό του και τρία μέλη της οικογένειας αυτού του τελευταίου. Δύο χρόνια αργότερα είχε καταδικασθεί στην ποινή του θανάτου.

Από την αρχή της ακροαματικής συνεδρίασης, ο δικαστής δήλωσε ότι το δικαστήριο θεωρεί πως ο κατηγορούμενος «είναι αθώος».

