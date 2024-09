Ουκρανικό: Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε επιπλέον βοήθεια 8 δισ. δολ. στο Κίεβο

Σημαντική αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας που προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία υποσχέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσιγκτον. Αυτή η βοήθεια θα περιλαμβάνει αμυντική βοήθεια ύψους 8 δισ. δολαρίων και νέα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς.

Ωστόσο, κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Τζο Μπάιντεν απέφυγε να δώσει κάποια υπόσχεση για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επιτρέψουν τη χρήση πυραύλων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα στη ρωσική ενδοχώρα.

«Σήμερα, ανακοινώνω ένα κύμα βοήθειας ασφαλείας προς την Ουκρανία και μια σειρά από πρόσθετες ενέργειες για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος, που επίσης ανακοίνωσε σύνοδο υψηλού επιπέδου για το ουκρανικό τον Οκτώβριο. Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία και θα συμμετάσχουν οι 50 χώρες σύμμαχοι της Ουκρανίας.

🇺🇦🤝🇺🇸 The US has announced a historic security assistance package for Ukraine, which totals up to $7,9 billion. The package includes additional Patriot air defense battery and missiles, JSOW long-range munition, training for Ukrainian F-16 pilots and other critical… pic.twitter.com/YzVWvwm7I5

«Θα συγκαλέσω μια σύνοδο σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ομάδας επαφής άμυνας στη Γερμανία τον επόμενο μήνα, για να συντονίσουμε τις προσπάθειες των περισσότερων από 50 χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία στον αγώνα της να αμυνθεί έναντι της ρωσικής επιθετικότητας», είπε, σύμφωνα με πληροφορίας από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του Αμερικανού ομολόγου του, είπε ότι αυτή η βοήθεια των 8 δισ. δολ. θα επιτρέψει στο Κίεβο να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη βοήθεια με τον πιο αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο για πετύχουμε τον βασικό κοινό στόχο μας: τη νίκη της Ουκρανίας, τη διαρκή ειρήνη και τη διατλαντική ασφάλεια», έγραψε στο Χ.

I am grateful to @POTUS Joe Biden, U.S. Congress and its both parties, Republicans and Democrats, as well as the entire American people for today’s announcement of major U.S. defense assistance for Ukraine totalling $7.9 billion and sanctions against Russia.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2024