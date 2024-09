Μπορέλ: Κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ θα έχει δραματικές συνέπειες

Τη λύπη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το βαρύ τίμημα που πληρώνουν οι άμαχοι καθώς κλιμακώνονται οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ και μετά τις πρόσφατες ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο, εξέφρασε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική.

Εκφράζοντας την ανησυχία της Ε.Ε. για τη στρατιωτική σύγκρουση, ο Ζοζέπ Μπορέλ επισήμανε ότι το μεγαλύτερο πλήγμα το υφίστανται οι άμαχοι και κυρίως τα παιδιά, αλλά και το προσωπικό του ΟΗΕ και προέτρεψε να γίνεται σεβαστό το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο σε κάθε περίπτωση.

At the UNSC, I said what is happening in southern #Lebanon cannot be separated from what is happening in Gaza

Escalation is not a solution, because war is not a solution

There is a legal basis for settling the conflict: UNSC resolution 1701.

Implementation is what is needed pic.twitter.com/LaPrBJzqng

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 26, 2024