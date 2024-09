Ισραήλ: «Ετοιμη» η Πολεμική Αεροπορία για χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο

«Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ θα σταματήσει κάθε μεταφορά όπλων από το Ιράν στη Χεζμπολάχ και ετοιμάζεται να βοηθήσει τα στρατεύματα σε τυχόν χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της λιβανέζικης ομάδας», δήλωσε ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμερ Μπαρ.

«Στον Λίβανο θα αποτρέψουμε κάθε πιθανότητα μεταφοράς όπλων στον Λίβανο από το Ιράν», δήλωσε και πρόσθεσε: «Η αυτοπεποίθηση του επικεφαλής της Χεζμπολάχ Σαγίντ Χασάν Νασράλα εξαρτάται από την προμήθεια που έρχεται από το Ιράν».

«Προετοιμαζόμαστε με τη Βόρεια Διοίκηση για έναν χερσαίο ελιγμό. Είμαστε έτοιμοι, αν ενεργοποιηθεί. Αυτή είναι μια απόφαση που θα ληφθεί από τους ανωτέρους μας», είπε στους στρατιώτες, σε ένα βίντεο που διανεμήθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Hezbollah doesn’t want you to watch this video.

And they really don’t want you to share it. pic.twitter.com/aN9kE42a2L

— Israel Defense Forces (@IDF) September 26, 2024