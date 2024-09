Τυφώνας «Χέλεν»: Τουλάχιστον τρεις νεκροί, πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Τρεις νεκροί, πλημμύρες, εκτεταμένες ζημιές και τουλάχιστον 2 εκατ. κάτοικοι χωρίς ρεύμα είναι ο πρώτος απολογισμός του τυφώνα «Χέλεν» στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα, Παρασκευή.

Επληξε ακόμη την Τζόρτζια, τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα και κινείται βορειοδυτικά, αλλά θεωρείται πλέον απλώς τροπική καταιγίδα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Hurricane Helene went from a Category 1 to a Category 4 storm in 12 hours. It became the strongest-ever hurricane to make landfall in Florida’s Big Bend area. It is still a strong hurricane as it now enters Georgia.

I’m not saying this happened because of climate change but… pic.twitter.com/9XNTgmc1iK

