Λονδίνο: Στη φυλακή δύο ακτιβίστριες για επίθεση σε πίνακα του Βαν Γκογκ

Στη φυλακή οδηγήθηκαν την Παρασκευή δύο ακτιβίστριες της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Just Stop Oil», οι οποίες καταδικάστηκαν επειδή έριξαν ντοματόσουπα στον πίνακα «Ηλιοτρόπια», του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, που εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.

Ειδικότερα, οι δύο νεαρές γυναίκες άνοιξαν δύο κονσέρβες με σούπα ντομάτας και πέταξαν το περιεχόμενό τους πάνω στον διάσημο πίνακα. Στη συνέχεια, έβαλαν κόλλα στις παλάμες τους και τις κόλλησαν στον τοίχο, κάτω από το έκθεμα.

Η επίθεση στο αριστούργημα του Βαν Γκογκ σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2022, προκαλώντας φθορές στο προστατευτικό πλαίσιο, οι οποίες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κόστισαν περίπου 13.000 δολάρια. Σημειώνεται πως ο πίνακας δεν υπέστη φθορές και λίγη ώρα αργότερα, ήταν και πάλι διαθέσιμος στο κοινό.

Activists vandalise Vincent van Gogh’s Sunflowers at the National Gallery.

The vandalism or destruction of art is always an authoritarian act.

But more than that – it represents a repudiation of civilisation and the achievements of humanity.pic.twitter.com/8gLTjekvIt

— Andrew Doyle (@andrewdoyle_com) October 14, 2022