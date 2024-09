Λίβανος: Πολλαπλές εκρήξεις στη Βηρυτό – Στόχος η κεντρική διοίκηση της Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον 10 ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τα νότια προάστια της Βηρυτού μετά από ισραηλινό πλήγμα στην περιοχή – ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στοχοθέτησε το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ στο προάστιο Νταχιέ της νότιας Βηρυτού.

Σε τηλεοπτική δήλωση, ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Ντανιέλ Χαγκάρι δήλωσε ότι το κέντρο διοίκησης ήταν ενσωματωμένο βαθιά μέσα σε μη στρατιωτικές περιοχές.

«Είναι το επίκεντρο της διοίκησης, η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί τους άμαχους Λιβανέζους σαν ανθρώπινες ασπίδες», είπε και συμπλήρωσε: «Κάνουμε ό,τι θα έκανε κάθε πολιτισμένο κράτος αν είχε μία τρομοκρατική δύναμη στα σύνορά του».

Πληροφορίες ξένων ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Χασάν Νασράλα ήταν ο στόχος του τελευταίου ισραηλινού πλήγματος, ωστόσο πηγή προσκείμενη στην ένοπλη οργάνωση δήλωσε στο Reuters ότι ηγέτης της Χεζμπολάχ είναι ζωντανός.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε επίσης ότι ο Νασράλα είναι ασφαλής. Ωστόσο ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη ερευνά την τύχη του Νασράλα.

Το κανάλι Al-Manar της Χεζμπολάχ έκανε λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον 50 τραυματίες.

Wild Footage showing the Series of Israeli Airstrikes against the Hezbollah Command Bunker in Southern Beirut. pic.twitter.com/hVtQvd8H4K

