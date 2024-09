Λονδίνο: Ακτιβιστές έριξαν σούπα σε πίνακα του Βαν Γκογκ (βίντεο)

Υποστηρικτές της οργάνωσης «Just Stop Oil» έριξαν σούπα πάνω σε δύο πίνακες του Βίνσεντ βαν Γκογκ, λίγες ώρες μετά την καταδίκη σε φυλάκιση δύο ακτιβιστών.

Τρεις διαδηλωτές έριξαν μια σούπα λαχανικών –πορτοκαλί χρώματος– στους πίνακες της έκθεσης Poets and Lovers στην Εθνική Πινακοθήκη στο κεντρικό Λονδίνο.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η Φοίβη Πλάμερ, 23 ετών, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ η Άννα Χόλαντ, 22 ετών, σε 20 μήνες, επειδή πέταξαν σούπα πάνω στους Ηλιοτρόπια του Βαν Γκογκ τον Οκτώβριο του 2022.

Το ζευγάρι προκάλεσε ζημιά ύψους 10.000 λιρών στο χρυσαφί πλαίσιο του πίνακα που καλύπτεται από γυαλί.

Καθώς οι ακτιβιστές -δύο γυναίκες και ένας άνδρας- έριχναν σούπα πάνω σε δύο από τους πίνακες του Βαν Γκογκ την Παρασκευή, οι παρευρισκόμενοι φώναζαν «όχι» και «μην το κάνετε».

Ένας από τους πίνακες, τα «Ηλιοτρόπια», ήταν ο ίδιος πίνακας στον οποίο η Πλάμερ και η Χόλαντ είχαν πετάξει τη σούπα πριν από δύο χρόνια.

«Να είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας», φώναξε μία από τις διαδηλώτριες καθώς στεκόταν μπροστά στον πίνακα, φορώντας ένα μπλουζάκι Just Stop Oil.

🥫 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the ‘Poets and Lovers’ exhibition at the National Gallery.

🟦 BREAKING NEWS 🚨 | Van Gogh’s Sunflowers has been attacked again by Just Stop Oil at the @NationalGallery

it comes just an hour after the sentencing of two activists for the same type of attack in 2022

pic.twitter.com/rtWZrE4Woy

— maxwell museums (@maxwellmuseums) September 27, 2024