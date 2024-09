Χεζμπολάχ: «Ζωντανός ο Χασάν Νασράλα», αναφέρει πηγή κοντά στην οργάνωση

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα είναι ζωντανός, δήλωσε στο Reuters πηγή προσκείμενη στην ένοπλη οργάνωση, έπειτα από σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές που διεξήχθησαν είχαν ως στόχο την κεντρική διοίκηση της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και ισραηλινά, μετέδωσαν ότι ο βασικός στόχος του χτυπήματος ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός φέρεται να ελέγχει αν τελικά είναι ζωντανός ή όχι.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει επίσης την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Νασράλα μετά το πλήγμα στα νότια της λιβανέζικης πρωτεύουσας.

Υπενθυμίζεται ότι μία σειρά εκρήξεων σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, με μεγάλα και πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Το Al Jazeera μετέδωσε, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις. Πρόκειται για την πέμπτη επίθεση στη λιβανέζικη πρωτεύουσα από την έναρξη της κλιμάκωσης.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού δείχνουν ότι «δεν ενδιαφέρεται» για τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας.

Lebanese Authorities report that 6 High-Rise Residential Buildings were Leveled by the Israeli Airstrikes on the Dahieh Suburb of Southern Beirut, with Casualties expected to be in the several Hundreds. pic.twitter.com/gkCitwiSUs

