Τυφώνας «Ελένη»: Τουλάχιστον 21 νεκροί – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι, εκατομμύρια χωρίς ρεύμα

Τεράστια είναι η καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας «Ελένη», που έπληξε τις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, πριν εξασθενήσει σε τροπική καταιγίδα.

Στην Τζόρτζια των ΗΠΑ 11 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Μπράιαν Κεμπ. Οι υποδομές της πολιτείας έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Flash flood EMERGENCY continues for Hendersonville, North Carolina this morning as #Helene continues to dump rain. i-26 is flooded and closed in both directions, numerous cars submerged. Water has reached many homes as well in town. pic.twitter.com/T2FJhh4eg5

Στη Νότια Καρολίνα, οι νεκροί έφτασαν τους εννέα. Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, η βροχόπτωση σε περιοχές της βορειοδυτικής Νότιας Καρολίνας, της νοτιοδυτικής Βόρειας Καρολίνας και του νοτιοανατολικού Τενεσί έφτασε τουλάχιστον τα 15 εκατοστά από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, ενώ ορισμένες περιοχές είδαν ακόμη και πάνω από 30 εκατοστά βροχής.

Εκατομμύρια πολίτες έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κάνουν επιχειρήσεις διάσωσης. Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους και σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές.

🚨 HEROIC RESCUE! The U.S. Coast Guard shared a video of their daring rescue of a man and his dog after their sailboat was disabled during Hurricane #Helene. Both are safe and in good health.

📹: AST2 Hudson, edited by Lt. Cmdr. Kellerman, AirSta Clearwater pic.twitter.com/aD5lpt8cxz

— John-Carlos Estrada 🎙️ (@Mr_JCE) September 27, 2024