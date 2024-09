Συμφωνία Γερμανίας – Τουρκίας για απελάσεις

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Γερμανού καγκελαρίου Ολαφ Σολτς με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας σχεδιάζει να απελάσει μεγάλο αριθμό Τούρκων πολιτών. [Precidency of the Republic of Turkey/ Directorate of communications]