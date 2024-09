Λίβανος: Το Λονδίνο καλεί τους Βρετανούς να φύγουν αμέσως από τη χώρα

Επείγον μήνυμα προς τους Βρετανούς που βρίσκονται στον Λίβανο εξέδωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας τους «να πάρουν την πρώτη διαθέσιμη πτήση», μετά την κλιμάκωση στη σύγκρουση Ισραήλ–Χεζμπολάχ και τον φόβο για τις εξελίξεις μετά το ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας σε ανάρτησή του στο Χ ζητά από τους πολίτες της χώρας να φύγουν αμέσως από τον Λίβανο, προσθέτοντας ότι εργάζεται για να αυξήσει τα μέσα και τις θέσεις για τους Βρετανούς πολίτες για να εγκαταλείψουν τον Λίβανο.

Επίσης, τους καλεί να εγγραφούν στην ειδική υπηρεσία του, ώστε η κυβέρνησή τους να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκονται.

British nationals in Lebanon should leave now. You should take the next available flight.

We are working to increase capacity and secure seats for British nationals to leave.

British nationals in Lebanon should register your presence to receive the latest information:… pic.twitter.com/6wJ2Khv3gM

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) September 27, 2024