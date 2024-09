Λίβανος: Θρίλερ με τον Νασράλα μετά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό

Το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε καμία δήλωση» σχετικά με την ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες δηλώσεις αναφερόταν. Τόνισε ότι μόνο το συγκεκριμένο γραφείο Τύπου είναι αρμόδιο για να ενημερώνει στο όνομα της Χεζμπολάχ.

Ειδικότερα, η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου που υποστηρίζεται από το Ιράν δεν έχει προβεί σε καμία άλλη δήλωση σχετικά με τα ισραηλινά χτυπήματα στη Βηρυτό, τα οποία -σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ- έπληξαν την κεντρική διοίκηση της οργάνωσης.

Εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι ο Νασράλα δεν βρισκόταν στα κτίρια που χτυπήθηκαν από ισραηλινούς πυραύλους και είναι «καλά». «Η Αυτού Εξοχότητα ο Γενικός Γραμματέας είναι καλά και δεν βρισκόταν στο σημείο που στοχοποιήθηκε», δήλωσε ο υπεύθυνος για τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ Χατζ Μουχάμαντ Αφίφ στην ιρανική τηλεόραση.

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς αν η επίθεση έπληξε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Αργά το βράδυ, ο Αλί Λαριτζανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι «οποιοσδήποτε ηγέτης της αντίστασης θα αντικατασταθεί». «Η αντίσταση έχει ισχυρούς ηγέτες και στελέχη και κάθε ηγέτης που θα μαρτυρήσει θα αντικατασταθεί», τόνισε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι δολοφονίες δεν θα λύσουν το πρόβλημα του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται δύο Ιρανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των γεγονότων, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Στρατός δηλώνει ότι συνεχίζει να πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ, ενώ ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι στόχος ήταν ο Νασράλα.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους της Νταχίγιε, στα νότια προάστια της Βηρυτού, να εκκενώσουν ορισμένες περιοχές, καθώς βρίσκονταν «κοντά σε σημεία ενδιαφέροντος της Χεζμπολάχ».

Οι κάτοικοι «είναι υποχρεωμένοι να εκκενώσουν αμέσως τα κτίρια και να απομακρυνθούν από αυτά σε απόσταση όχι μικρότερη των 500 μέτρων». Πρόσθεσε ότι οι εντολές εκκένωσης ήταν για την «ασφάλεια των αγαπημένων σας προσώπων».

«Το Ισραήλ ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε χερσαία εισβολή εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο», δήλωσε ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος μετά την επίθεση στο κεντρικό αρχηγείο της οργάνωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Wild Footage showing the Series of Israeli Airstrikes against the Hezbollah Command Bunker in Southern Beirut. pic.twitter.com/hVtQvd8H4K

Νωρίτερα, σε ισραηλινά ΜΜΕ κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι σκοτώθηκε ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, κάτι που δεν επιβεβαιωνόταν επισήμως. Ισραηλινά ΜΜΕ, αργά το βράδυ της Παρασκευής, μετέδιδαν ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ τραυματίστηκε.



Οι IDF υποψιάζονται ότι ο Νασράλα βρισκόταν στο κτιριακό συγκρότημα που στόχευσε ο βομβαρδισμός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σφοδρό πλήγμα στο κτιριακό συγκρότημα στα νότια προάστια, έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι κι έχουν τραυματιστεί 76.

Η Χεζμπολάχ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι βομβάρδισε τη Σαφέντ, μια πόλη στο βόρειο Ισραήλ, με μια ομοβροντία ρουκετών «ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον πόλεων, χωριών και αμάχων».

Οι IDF λένε ότι 65 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ τις τελευταίες ώρες.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ένα κτίριο χτυπήθηκε από την πυραυλική επίθεση, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί ακόμη τραυματισμοί.

Hezbollah. Targets. Civilians.

Take a look at this house in northern Israel that was just directly hit by a rocket launched from Lebanon: pic.twitter.com/lVjbdibd4z

— Israel Defense Forces (@IDF) September 27, 2024