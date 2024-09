Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Νασράλα

Την εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα κατά τη διάρκεια των χθεσινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός το πρωί του Σαββάτου.

Με μια σύντομη ανάρτηση στο X, οι IDF ανέφεραν πως «ο Χασάν Νασράλα δεν θα μπορεί πλέον να τρομοκρατεί τον κόσμο».

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024