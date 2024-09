Δολοφονία Νασράλα: Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού το Ισραήλ – Νέα πλήγματα στη Βηρυτό

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για μια ευρύτερη σύγκρουση έχει τεθεί το Ισραήλ μετά την ανακοίνωσή της δολοφονίας του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Σάγεντ Χασάν Νασράλα εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών στην Βηρυτό.

Η γνωστοποίηση της δολοφονίας έγινε από τον ισραηλινό στρατό το μεσημέρι του Σαββάτου.

Λίγη ώρα αργότερα, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου επιβεβαίωσε ότι ο ηγέτης της, Σαγέντ Χασάν Νασράλα είναι νεκρός τονίζοντας, ωστόσο, ότι ο πόλεμος κατά του Ισραήλ θα συνεχιστεί.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024