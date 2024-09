Λίβανος: Τι σηματοδοτεί ο θάνατος του Νασράλα – Οι επόμενες κινήσεις του Ισραήλ

Σε νέα, απολύτως αχαρτογράφητη, φάση εισέρχεται η σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ, μετά και την επίσημη επιβεβαίωση του θανάτου του ηγέτη της σιιτικής οργάνωσης, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα.

Η ίδια η Χεζμπολάχ δεν γνωστοποίησε το πού και το πώς σκοτώθηκε ο Νασράλα, ενώ ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τον εξόντωσε σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό την προηγούμενη ημέρα.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί ένα καταστροφικό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, καθώς ήδη το Ισραήλ έχει εξοντώσει μία σειρά από ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Συνιστά επίσης ισχυρό πλήγμα για το Ιράν, απομακρύνοντας έναν σημαίνοντα σύμμαχο, που βοήθησε στη μετατροπή της Χεζμπολάχ σε κεντρικό άξονα του αστερισμού των συμμαχικών ομάδων της Τεχεράνης στον αραβικό κόσμο.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι «ο Σαγιέντ Χασάν Νασράλα ενώθηκε με τους μάρτυρες συντρόφους του, των οποίων οδήγησε το βήμα σχεδόν επί τριάντα χρόνια» και ότι θα συνεχίσει τη μάχη της κατά του Ισραήλ «για την υποστήριξη της Γάζας και της Παλαιστίνης και για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του σταθερού και έντιμου λαού του».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο Νασράλα εξοντώθηκε σε «στοχευμένο χτύπημα» την Παρασκευή στο υπόγειο αρχηγείο της οργάνωσης κάτω από ένα κτίριο κατοικιών στην Νταχίγια – ένα νότιο προάστιο της Βηρυτού που ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024