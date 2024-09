Λίβανος: Πώς έφτασε το Ισραήλ στα χνάρια του Νασράλα

Το Ισραήλ εξαπέλυσε το φονικό πλήγμα εναντίον του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα αφού έμαθε ότι επρόκειτο να συναντηθεί με υψηλόβαθμους διοικητές του κινήματός του, στο υπόγειο αρχηγείο του στη νότια Βηρυτό, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντισμήναρχος Ναντάβ Σοσάνι είπε ότι η επιχείρηση, την οποία ο στρατός αποκαλεί «Νέα Τάξη», έγινε την Παρασκευή, ενώ ο Νασράλα συναντούσε ανώτερα στελέχη της οργάνωσής του για να σχεδιάσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. «Είχαμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, μια ευκαιρία, μια επιχειρησιακή ευκαιρία που μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε αυτήν την επίθεση», είπε στους δημοσιογράφους.

Το ραδιόφωνο του στρατού μετέδωσε, επικαλούμενο τον επικεφαλής της μοίρας της Πολεμικής Αεροπορίας που ανέλαβε την επιχείρηση ότι στους πιλότους δόθηκαν πληροφορίες για τον στόχο λίγο πριν απογειωθούν.

«Οι πιλότοι δεν γνώριζαν ποιος ήταν ο στόχος τις ημέρες που σχεδιαζόταν» το πλήγμα, είπε ο αξιωματικός αυτός, που κατονομάστηκε μόνο ως «αντισμήναρχος Μ». Έμαθαν τον στόχο λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν και κατάλαβαν πού πήγαιναν, πρόσθεσε.

Ο Σοσάνι αρνήθηκε να σχολιάσει τις εικασίες ότι για το πλήγμα ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν βαριές βόμβες Mark 84 αμερικανικής κατασκευής. Ο ταξίαρχος Αμισάι Λεβίν, ο διοικητής της αεροπορικής βάσης Χατζερίμ, είπε στους δημοσιογράφους ότι «δεκάδες» πυρομαχικά έπληξαν τον στόχο μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ο Αλι Καράκι, ο επικεφαλής των δυνάμεων της Χεζμπολάχ στο νότιο μέτωπο, τον οποίο προσπάθησε να εξοντώσει το Ισραήλ στις αρχές της εβδομάδας, σκοτώθηκε επίσης στο πλήγμα αυτό.

«Συγκεντρώναμε πληροφορίες για τον Νασράλα εδώ και μερικά χρόνια. Επί δεκαετίες συλλέγαμε πληροφορίες, καταλαβαίνοντας ότι κάποια στιγμή θα προσπαθούσε να ξεκινήσει έναν πόλεμο. Είχαμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και πραγματοποιήσαμε το πλήγμα», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού. Λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε ότι σκότωσε ένα ανώτερο στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ σε επίθεση στη νότια Βηρυτό το Σάββατο, ονομάζοντάς τον Χασάν Χαλίλ Γιασίν.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο ισραηλινός στρατός έπληξε μια βιομηχανική ζώνη σε απόσταση 500 μέτρων από τα κτίρια του αεροδρομίου της Βηρυτού, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας, σημειώνοντας ότι αυτό είναι το πιο «κοντινό» πλήγμα που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα. Η πηγή είπε ότι η περιοχή είναι γεμάτη με συνεργεία αυτοκινήτων.

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας Middle East Airlines, Μοχάμαντ αλ Χουτ, είπε ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά. Το αεροδρόμιο «δεν είναι στόχος, δεν υπάρχουν όπλα εκεί», πρόσθεσε μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Several Missiles fired by Israeli Aircraft have reportedly struck a Warehouse Complex near Rafic Hariri International Airport in Beirut, which was likely being used for the Storage of Hezbollah Weapons and Munitions. pic.twitter.com/AVepU9Egth

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ έχει συνομιλίες, αργά το βράδυ του Σαββάτου, για την πιθανή επέκταση της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στο βόρειο μέτωπο, ανακοίνωσε το γραφείο του. Ο υπουργός «επί του παρόντος διεξάγει μια επιχειρησιακή εκτίμηση της κατάστασης, αναφορικά με τη διεύρυνση της δράσης των IDF» (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) στο βόρειο μέτωπο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι η δολοφονία του Νασράλα ήταν απαραίτητη για την προώθηση του στόχου του Ισραήλ, να επιστρέψει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους στο βόρειο Ισραήλ. Πρόσθεσε ότι ο Νασράλα ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους αμέτρητων Ισραηλινών και πολιτών άλλων εθνών. «Δεν ήταν απλώς ένας τρομοκράτης», είπε ο Νετανιάχου. «Ήταν ο τρομοκράτης».

Η κυβέρνηση του Λιβάνου κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ. «Μετά το μαρτύριο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος μπαίνει στον κατάλογο των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την ύπουλη ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, κηρύσσεται επίσημο πένθος από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου», ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Νατζίμπ Μικάτι, δήλωσε νωρίτερα ότι η χώρα του είναι αντιμέτωπη με την απειλή κινδύνου. Συγκάλεσε κατεπείγουσα συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ανακοίνωσε ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι κλειστές τη Δευτέρα.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κήρυξε πενθήμερο πένθος στη χώρα για τον θάνατο του ηγέτη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου για τον μάρτυρα, τον μεγάλο Νασράλα και τους συντρόφους του (που έπεσαν) μάρτυρες και ανακοινώνω πενθήμερο εθνικό πένθος στο Ιράν» ανέφερε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Irna.

«Με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, τα πλήγματα που πλήττει το Μέτωπο της Αντίστασης στο φθαρμένο σώμα του Σιωνιστικού καθεστώτος θα γίνουν ακόμη πιο συντριπτικά», είπε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Συνέχισε προσθέτοντας: «Το άθλιο σιωνιστικό καθεστώς δεν έχει κερδίσει με τη διεξαγωγή αυτής της θηριωδίας».

«Ο Νασράλα μαρτύρησε ενώ ήταν απασχολημένος με τα σχέδια για την υπεράσπιση του ανυπεράσπιστου λαού της γειτονιάς Νταχίγιε της Βηρυτού – με τον ίδιο τρόπο για δεκάδες χρόνια σχεδίαζε και πολεμούσε για τον καταπιεσμένο λαό της Παλαιστίνης και τις κατεχόμενες πόλεις και χωριά. Μετά από όλο τον αγώνα του στο μονοπάτι του Θεού, η ανταμοιβή του μαρτυρίου ήταν η νόμιμη ανταμοιβή του Σαγιέντ Χασάν Νασράλα», πρόσθεσε.

Sayyid Hassan Nasrallah was martyred while busy making plans for defending the defenseless people of Beirut’s Dahiya neighborhood – the same way for tens of years he had planned, strategized, and fought for the oppressed people of Palestine & their occupied cities & villages.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) September 28, 2024