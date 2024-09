Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός έπληξε ξανά τη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο πλήγμα στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, έπειτα από πολλούς βομβαρδισμούς τις τελευταίες ημέρες σε στόχους του ένοπλου ισλαμιστικού κινήματος στον Λίβανο. Ο στρατός «πραγματοποίησε πλήγμα ακριβείας στην Νταχίγια στη Βηρυτό. Οι λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανέφερε.

Στο μεταξύ, πηγή ασφαλείας του Λιβάνου έκανε σήμερα λόγο για ένα νέο αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. «Σφοδρή επιδρομή που πραγματοποιήθηκε από ισραηλινά καταδιωκτικά έπληξε την περιοχή ανάμεσα στην Τσίγια και την Γκομπέιρι στα νότια προάστια της Βηρυτού», μετέδωσε του το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI). Αυτόπτης μάρτυρας στην Γκομπέιρι δήλωσε στο AFP πως είδε ένα κτήριο να καταρρέει αφού επλήγη από βλήμα.

Οπως δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές ασφαλείας, υψηλόβαθμο στέλεχος της σουνιτικής οργάνωσης Τζαμάα Ισλαμίγια σκοτώθηκε στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στην περιοχή. Πρόκειται για τον Μοχάμαντ Νταχρούτζ, η οργάνωση του οποίου έχει εκτοξεύσει ρουκέτες κατά του Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο μαζί με τις επιθέσεις που διεξάγει η Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο του λιβανικού σιιτικού κινήματος της Χεζμπολάχ, Ναμπίλ Καούκ εν μέσω συνεχιζόμενων ανταλλαγών πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Καούκ υπήρξε βετεράνος της Χεζμπολάχ από τη δεκαετία του 1980 και στο παρελθόν είχε διατελέσει στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης στο νότιο Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «περισσότεροι από 20 άλλοι τρομοκράτες» της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στο πολύ ισχυρό πλήγμα που εξαπέλυσε προχθές, Παρασκευή, στο αρχηγείο της οργάνωσης στα προάστια της Βηρυτού, που κόστισε τη ζωή στον ηγέτη της, τον Χασάν Νασράλα.

«Περισσότεροι από 20 άλλοι τρομοκράτες διαφόρων βαθμών, που ήταν παρόντες στο υπόγειο αρχηγείο της Βηρυτού κάτω από μη στρατιωτικά κτήρια και οι οποίοι διηύθυναν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του κράτους του Ισραήλ, εξοντώθηκαν».

Οπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο μια ιατρική πηγή και μια πηγή ασφαλείας, η σορός του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ανασύρθηκε από το σημείο όπου σημειώθηκε η ισραηλινή αεροπορική επίθεση.

«53 μέτρα. Αυτή είναι η απόσταση μεταξύ ενός σχολείου του ΟΗΕ και του υπόγειου αρχηγείου της Χεζμπολάχ όπου ο Χασάν Νασράλα εξοντώθηκε μαζί με 20+ επιπλέον τρομοκράτες. Οι τρομοκράτες βρίσκονταν στο κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ, που βρίσκεται στην καρδιά της Βηρυτού, κάτω από αστικά κτίρια. Αυτό αποδεικνύει αδιαμφισβήτητα ότι η Χεζμπολάχ κρύβεται ανάμεσα στους αμάχους, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των κατοίκων του Λιβάνου», σημειώνει ο στρατός του Ισραήλ.

53 meters. That’s the distance between a @UN school and Hezbollah’s underground headquarters where Hassan Nasrallah was eliminated alongside 20+ additional terrorists.

The terrorists were in Hezbollah’s central headquarters, located in the heart of Beirut, embedded beneath… pic.twitter.com/eTor8mBGhU

— Israel Defense Forces (@IDF) September 29, 2024