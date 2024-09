ΗΠΑ: Ο στρατός σκότωσε 37 ισλαμιστές σε αεροπορικά πλήγματα στη Συρία

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε 37 ισλαμιστές μαχητές σε δύο αεροπορικά πλήγματα που διενήργησε αυτόν τον μήνα στη Συρία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλά υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) και μιας συνδεόμενης με αυτό οργάνωσης που αποκαλείται Χουράς αλ Ντιν, που έχει έδρα στη Συρία, περιλαμβάνονται στους νεκρούς.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 24 Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες μεταξύ των αμάχων.

