Υεμένη: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο λιμάνι Χοντέιντα

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης το οποίο ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, στόχος της επίθεσης ήταν, μεταξύ άλλων, δεξαμενές καυσίμων.

Λίγη ώρα μετά τα πλήγματα, σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

💥 Explosions reported in Yemen: Hodeidah port under attack

Oil storage facilities, a power station and an airport have been hit, local media report. pic.twitter.com/xkuxHJWUNU

— NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2024