Ισραήλ: Βομβαρδισμοί κατά Χεζμπολάχ και Χούθι – Αυξάνεται η ετοιμότητα του αμερικανικού στρατού

Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αλλά και κατά των Χούθι στην Υεμένη, σημειώθηκαν την Κυριακή, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στο χείλος ενός ολοκληρωτικού πολέμου.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι «οι Λιβανέζοι μαχητές δεν πρέπει να μείνουν μόνοι τους», την ώρα που οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ένα ακόμα πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία θεωρούνται προπύργιο της φιλοϊρανικής οργάνωσης της Χεζμπολάχ.

Ο αρχηγός του Ισραηλινού Στρατού δήλωσε το βράδυ: «Η Χεζμπολάχ έχασε την κεφαλή της, θα συνεχίσουμε να χτυπάμε δυνατά».

Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ σημείωσε ότι «κανένας τόπος δεν είναι πολύ απομακρυσμένος» για το Ισραήλ, μετά τα πλήγματα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην Υεμένη, σε απάντηση για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι στο ισραηλινό έδαφος. Ο Γκάλαντ παρακολούθησε την εξέλιξη της επιχείρησης στην Υεμένη από την αίθουσα διοίκησης και ελέγχου της πολεμικής αεροπορίας.

Εν μέσω κλιμάκωσης με τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντάιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι.

Το υπ. Υγείας της Υεμένης ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 4 νεκροί και 29 τραυματίες.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ -από την πλευρά τους- ανακοίνωσαν ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν «δεκάδες» μαχητικά αεροσκάφη.

«Κατά τη διάρκεια μιας ευρείας αεροπορικής επιχείρησης σήμερα, δεκάδες μαχητικά (…) επιτέθηκαν σε στόχους στρατιωτικής χρήσης του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στις περιοχές Ρας Iσα και Χοντάιντα, στην Υεμένη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού, λοχαγός Νταβίντ Aβραχαμ.

Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ, είχαν ανοίξει μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Το Σάββατο ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση ενός πυραύλου με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Oil Tanks at the Port of Ras Isa in Western Yemen seen Exploding, following several Israeli Airstrikes against the Port and nearby Facilities. pic.twitter.com/dIOdE3pGjV

— OSINTdefender (@sentdefender) September 29, 2024