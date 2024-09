Λίβανος: Βίντεο με την ομοβροντία εκρήξεων στην επίθεση κατά του Νασράλα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που αποτυπώνει την ομοβροντία εκρήξεων στα υπόγεια καταφύγια της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ηγέτη της σιιτικής οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

Στο παρακάτω «κολάζ» από βίντεο καταγράφεται η στιγμή της σφοδρής επίθεσης μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

VIEWER DISCRETION: Moments of arrival for all the bunker-busting bombs that ended the lives of Nasrallah and Hezbollah’s leadership in their fortified underground bases.

