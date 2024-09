Ουκρανία: Κύματα ρωσικών ντρόουν έπληξαν το Κίεβο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν κύματα ντρόουν εναντίον του Κιέβου, της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα, με στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας να ενεργοποιούνται για να τα απωθήσουν, όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις που έμοιαζαν να οφείλονται σε καταρρίψεις από συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, και δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως είδαν στόχους να πλήττονται στους αιθέρες του Κιέβου.

Το Κίεβο, η περιφέρειά του και στην ουσία ολόκληρη η ανατολική Ουκρανία κηρύχθηκαν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές από τη 01.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Εχθρικά UAVs (σ.σ. μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) βρίσκονται πάνω από την πρωτεύουσα και κοντά της», ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος του Κιέβου μέσω Telegram.

