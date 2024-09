«Διάγγελμα» Νετανιάχου στους Ιρανούς: «Οι τύραννοι δεν νοιάζονται για το μέλλον σας, το Ισραήλ σάς στηρίζει»

Ενώ η ισραηλινή πολεμική επιχείρηση στον Λίβανο συνεχίζεται και ενισχύεται το σενάριο για είσοδο χερσαίων δυνάμεων, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανάρτησε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα αγγλικά, με το οποίο απευθύνεται στους πολίτες του Ιράν.

Στο μήνυμα, που εμπεριέχει αιχμές προς την Τεχεράνη και διαβεβαιώσεις για «ευημερία» προς τους πολίτες του Ιράν σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστηρίζει πως το Ισραήλ «στέκεται δίπλα» στον ιρανικό λαό και πως η ειρήνη μεταξύ Εβραίων και Ιράνων θα έρθει όταν «το Ιράν απελευθερωθεί» από το καθεστώς που το κυβερνά.

Prime Minister Benjamin Netanyahu in a direct appeal to the citizens of Iran: “The people of Iran should know – Israel stands with you” pic.twitter.com/BCXmgPAGto

— Rat Bastard (@RRespawned) September 30, 2024