Τυφώνας «Ελένη»: Πάνω από 100 νεκροί στις ΗΠΑ – Αγωνία για αγνοούμενους

Βαρύς είναι ο απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές από τον τυφώνα «Ελένη», που σάρωσε τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας ανυπολόγιστη καταστροφή, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα και τηλεπικοινωνίες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι νεκροί του τυφώνα έχουν ξεπεράσει τους 100, ενώ οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν και να διασώσουν ανθρώπους που παραμένουν αγνοούμενοι.

«Η αδυναμία επικοινωνίας μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία», δήλωσε ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνα Ρόι Κούπερ σε συνέντευξή του στο CNN. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγνοούνται και ξέρουμε ότι θα διαπιστωθούν περισσότεροι θάνατοι έως ότου τελειώσει όλο αυτό. Προσευχόμαστε εγκάρδια για αυτές τις οικογένειες».

Hurricane Helene, with its devastating combination of water and wind, has carved a path of destruction from Florida to the Southern Appalachians.

At least 87 people have died. Entire communities are flooded; some are cut off with no way in or out. https://t.co/Q5wVfFn9Pe pic.twitter.com/c5mIijlqeo

