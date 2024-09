Μια πόλη στην Αργεντινή δίνει μάχη με τους παπαγάλους

Μεγάλο πρόβλημα με σμήνη παπαγάλων αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της πόλης Χιλάριο Ασκασούμπι στην Αργεντινή, κοντά στις ακτές του Ατλαντικού, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Μπουένος Αιρες.

Παπαγάλοι φαίνεται πως καταστρέφουν ηλεκτροφόρα καλώδια, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση ενώ οι ακαθαρσίες τους έχουν φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους της πόλης.

Σύμφωνα με βιολόγους, η «εισβολή» των παπαγάλων οφείλεται στην αποψίλωση των γύρω δασών. «Οι (πράσινες) πλαγιές εξαφανίζονται και αυτό τους οδηγεί να έρθουν πιο κοντά στις πόλεις για να βρουν φαγητό, καταφύγιο και νερό», δήλωσε η βιολόγος Νταϊάνα Λέρα. Οπως εξηγεί, μεγάλο τμήμα των δασικών εκτάσεων της Αργεντινής έχει σταδιακά χαθεί τα τελευταία χρόνια.

