Λίβανος: Η Ευρωπαϊκή Ενωση προειδοποιεί για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ισραήλ-Χεζμπολάχ

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών-μέλων της Ευρωπαϊκής Ενωσης καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, την ώρα που όλα δείχνουν ότι η χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο είναι ζήτημα λίγων ωρών.

Μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε., στην ανακοίνωσή τους δηλώνουν τη στήριξή τους στη δύναμη των κυανόκρανων του ΟΗΕ που βρίσκεται στον Λίβανο.



«Τώρα πρέπει να σιωπήσουν τα όπλα και να ηχήσει η φωνή της διπλωματίας και να ακουστεί από όλους», δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ. «Πρέπει να γίνει σεβαστή η εδαφική κυριαρχία τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου. Οποια επιπλέον στρατιωτική επέμβαση θα μπορούσε να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση και πρέπει να αποφευχθεί».

Σύμφωνα με τον Ζοζέπ Μπορέλ, οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. συζήτησαν για την ανάγκη να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και να υπάρξει στενός συντονισμός «ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης».

