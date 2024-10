Live – Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ άρχισε χερσαία εισβολή στον Λίβανο – Ολες οι εξελίξεις

Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ισχυρίζεται σε συνέντευξή του ότι ο επικεφαλής μονάδας της Μυστικής Υπηρεσίας που δημιουργήθηκε για να στοχεύσει πράκτορες της Μοσάντ, οι οποίοι εργάζονται στη χώρα, αποδείχθηκε ότι ήταν ισραηλινός πράκτορας.

Μιλώντας στο CNN Turk, ο Αχμαντινετζάντ ισχυρίζεται ότι άλλοι 20 πράκτορες της ιρανικής ομάδας πληροφοριών που επιφορτίζονται με την παρακολούθηση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών στράφηκαν επίσης εναντίον της Τεχεράνης.

Οι φερόμενοι διπλοί πράκτορες παρείχαν στο Ισραήλ ευαίσθητες πληροφορίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Αχμαντινετζάντ.

You would think it is a joke, but it isn’t



Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad in an interview with @cnnturk said that Iran’s secret services had created a special unit to combat Mossad operating in Iran. However, turns out the head of this unit was himself a Mossad… pic.twitter.com/35fKhqEeTt