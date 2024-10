Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι η Χεζμπολάχ σχεδίαζε τη δική της 7η Οκτωβρίου

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) υποστηρίζουν ότι έχουν στα χέρια τους σχέδιο επίθεσης της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, η οποία θα προσομοίαζε με εκείνη της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία έγινε και η αφορμή για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ενώ είναι σε εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο, ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, έκανε μια δήλωση on camera που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει χωριά κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ ως «σκηνικό» και «επιχειρησιακές βάσεις» για να μπορέσει να προετοιμάσει μια «εισβολή τύπου 7ης Οκτωβρίου σε ισραηλινά σπίτια».

«Η Χεζμπολάχ μετέτρεψε τα χωριά του Λιβάνου κοντά στα ισραηλινά χωριά σε στρατιωτικές βάσεις για επίθεση στο Ισραήλ», είπε ο Ντανιέλ Χαγκάρι, διότι είχε σχεδιάσει «να εισβάλει στο Ισραήλ, να επιτεθεί στις ισραηλινές κοινότητες και να σφαγιάσει αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά».

Το όνομα του σχεδίου αυτού, είπε, ήταν: «Κατακτήστε τη Γαλιλαία».

“Hezbollah had prepared to use those villages — as staging grounds for an October 7-style invasion…into Israeli homes. Hezbollah planned to invade Israel, attack Israeli communities, and massacre innocent men women and children.”

🎥Watch the full statement by IDF Spox. RAdm.… pic.twitter.com/gHnKWSPGDv

— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024