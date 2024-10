Λίβανος: Ξένοι πολίτες απομακρύνονται από τη χώρα – Κυβερνήσεις μισθώνουν αεροσκάφη

Η Τουρκία είναι έτοιμη να προχωρήσει στην απομάκρυνση των πολιτών της από τον Λίβανο, από αέρος και θαλάσσης και συνεργάζεται με περίπου 20 χώρες, προετοιμάζοντας πιθανή απομάκρυνση και ξένων υπηκόων μέσω του τουρκικού εδάφους, καθώς είναι σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνεται ότι οι συνθήκες ασφαλείας στον Λίβανο μπορεί να επιδεινωθούν και για τον λόγο αυτό έχει συγκροτηθεί συντονιστικό κέντρο για να διαχειριστεί τα αιτήματα απομάκρυνσης.

«Εχουν σταλεί οδηγίες για την απομάκρυνση ξένων πολιτών μέσω της Τουρκίας. Γίνονται οι αναγκαίες προετοιμασίες με περίπου 20 χώρες που έχουν ζητήσει υποστήριξη μέχρι τώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι η φρεγάτα «Ελλη» βρίσκεται ήδη στην περιοχή και εάν ζητηθεί θα συμμετάσχει σε επιχείρηση εκκένωσης του Λιβάνου από ξένους υπηκόους.

Τρεις ακόμη χώρες κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τον Λίβανο. Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα επαναπατρίσει τους πολίτες της από τον Λίβανο, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου κάλεσε τους Βέλγους πολίτες να φύγουν από τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατόν».

Επίσης, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Γκλάτσεφ, ανακοίνωσε ότι βουλγαρικό κυβερνητικό αεροσκάφος αναχωρεί για τη Βηρυτό, δεύτερη ημέρα σήμερα, για να παραλάβει τους υπόλοιπους Βούλγαρους πολίτες που ζήτησαν να φύγουν από τον Λίβανο. Τη Δευτέρα έφυγαν 89 άτομα, κυρίως οικογένειες με παιδιά και σήμερα, Τρίτη, θα φύγουν ακόμη 61 Βούλγαροι πολίτες. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας είπε ότι κενές θέσεις στην πτήση της Τρίτης θα προσφερθούν σε πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πλοίο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού απέπλευσε για τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λιβάνου, όπου θα λάβει θέση «προληπτικά» για την περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για την απομάκρυνση Γάλλων πολιτών.

Η Γερμανία απέστειλε τη Δευτέρα στρατιωτικό αεροσκάφος στη Βηρυτό για να απομακρύνει κυρίως εργαζομένους στην πρεσβεία της Γερμανίας στον Λίβανο και τις οικογένειές τους. Επίσης θα πρέπει να επαναπατριστούν εργαζόμενοι σε γερμανικές οργανώσεις, όπως και οι οικογένειές τους, και πολίτες που κινδυνεύουν για ιατρικούς λόγους.

BREAKING: French helicopter carrier prepared for possible evacuation of foreign nationals from #Lebanon A French helicopter carrier is expected to arrive in the eastern Mediterranean within the next five to six days, positioning itself in case a decision is made to evacuate… pic.twitter.com/vESl1D8NLi — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2024

Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης ότι μίσθωσε εμπορική πτήση για τους πολίτες της που θέλουν να εγκαταλείψουν τον Λίβανο. Η πτήση αυτή θα αναχωρήσει την Τετάρτη από το διεθνές αεροδρόμιο «Ραφίκ Χαρίρι» της Βηρυτού.

Η Πολωνία επίσης ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το προσωπικό της πρεσβείας της στη Βηρυτό «λόγω των αυξανόμενων εντάσεων» και θα βοηθήσει τους «μερικές δεκάδες» Πολωνούς πολίτες που θέλουν να φύγουν από τον Λίβανο με πτήσεις τσάρτερ.

Η Πορτογαλία απομάκρυνε από το βράδυ του Σαββάτου, με στρατιωτική πτήση μέσω Κύπρου, 28 πολίτες της και μέλη των οικογενειών τους, συνολικά 44 άτομα.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι έχει κάνει κράτηση 800 θέσεων σε εμπορικές πτήσεις για να βοηθήσει τους πολίτες του να φύγουν από τον Λίβανο.

Η KLM αναστέλλει τις πτήσεις στο Ισραήλ

Στο μεταξύ, ο εθνικός αερομεταφορέας της Ολλανδίας KLM παρέτεινε την αναστολή των πτήσεων προς το Ισραήλ έως το τέλος του έτους, λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης στην περιοχή.

Η Air France, η Flydubai, η Emirates, η Iran Air, η Air Algerie και η Turkish Airlines είναι κάποιες από τις αεροπορικές εταιρείες που επίσης ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους προς την περιοχή.

Πηγή: Haaretz, Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel