ΑμεΑ ρεπόρτερ αναγκάστηκε να συρθεί μέχρι την τουαλέτα αεροσκάφους

Για διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ επιβατών, καταγγέλλει τις πολωνικές αερογραμμές LOT, ο δημοσιογράφος του BBC και συγγραφέας Φρανκ Γκάρντερ, αναρτώντας σχετικό ντοκουμέντο από πτήση του με τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Σύμφωνα με τον 63χρονο ανταποκριτή του βρετανικού μέσου, ο ίδιος αναγκάστηκε να συρθεί από το κάθισμά του έως την τουαλέτα του αεροσκάφους, καθώς το αεροπλάνο δεν διέθετε αμαξίδιο για τη μεταφορά του από και προς το μπάνιο.

«Ζούμε στο 2024 και μόλις αναγκάστηκα να συρθώ στο πάτωμα του αεροσκάφους αυτής της πολωνικής αεροπορικής εταιρείας LOT για να πάω στην τουαλέτα, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης επιστροφής από τη Βαρσοβία, καθώς “δεν έχουμε αναπηρικές καρέκλες στο αεροσκάφος. Είναι πολιτική της αεροπορικής εταιρείας”. Αν είστε ανάπηρος και δεν μπορείτε να περπατήσετε αυτό είναι απλά διάκριση σε βάρος σας».

Wow. It’s 2024 and I’ve just had to crawl along the floor of this LOT Polish airline to get to the toilet during a flight back from Warsaw as “we don’t have onboard wheelchairs. It’s airline policy”. If you’re disabled and you can’t walk this is just discriminatory. pic.twitter.com/aFuxo89DR5

Σε νεότερή του ανάρτηση, ο δημοσιογράφος σημείωσε πως μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα, η αεροπορική εταιρεία έστειλε επιστολή με την οποία ζητά συγγνώμη όχι στον ίδιο, αλλά στον εργοδότη του.

«Λοιπόν, η LOT, η πολωνική αεροπορική εταιρεία που αρνείται στους επιβάτες με αναπηρία την ευκαιρία να πάνε στην τουαλέτα στις πτήσεις της στην Ευρώπη, έστειλε επιστολή συγγνώμης στο BBC Breakfast, όχι σε μένα. Αλλά αυτό δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, έκαναν το ίδιο πράγμα τον Μάιο, απλά δεν έφαγα ή ήπια πριν πετάξω με αεροσκάφος τους», αναφέρει.

So, LOT, the Polish airline that denies disabled passengers the chance to go to the toilet on their Euro flights, has sent an apology letter to BBC Breakfast, not to me. But this is not a 1-off, they did the same thing in May, I just didnt eat or drink before flying with them.

