Ισραήλ: Εξι νεκροί από τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Τελ Αβίβ όπου σημειώθηκε ένοπλη επίθεση, κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό.

Οχτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (έξι πολίτες και οι δύο δράστες της επίθεσης) και εννέα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Σε βίντεο των οποίων η αυθεντικότητά δεν έχει προς το παρόν διασταυρωθεί ανεξάρτητα, αρκετοί άνθρωποι φαίνονται πεσμένοι στο έδαφος, σε αποβάθρα σταθμού τρένων, υπό τους ήχους πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα.

Δύο από τους δράστες που εθεάθησαν να εξέρχονται από συρμό, σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών και πολιτών που έφεραν όπλα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία εκτιμά πως πιθανόν ακόμη ένας δράστης βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή.

Προσοχή, το βίντεο που ακολουθεί περιέχει σκληρές εικόνες.

We don’t know yet the death and wounded toll – but mass casualties in Yaffo Tel Aviv right now pic.twitter.com/eJRtha12UK

— Sophie Chemla 🎗 (@Esther07102023) October 1, 2024