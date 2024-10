Ισραήλ: Το Ιράν επιτίθεται με πυραύλους στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει η πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον της χώρας. Σειρήνες ηχούν στο νότιο Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ προειδοποιώντας για επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον ισραηλινό στρατό έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν περισσότεροι από 200 πύραυλοι. Την πληροφορία επιβεβαίωσε το Ιράν, που ανακοίνωσε ότι έχουν εκτοξευθεί δεκάδες πύραυλοι και αν το Ισραήλ απαντήσει, «θα ακολουθήσει νέα επίθεση».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν σε ανακοίνωσή τους προειδοποιούν ότι σε πιθανή αντεπίθεση από το Ισραήλ η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «περισσότερο συντριπτική και καταστροφική», μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οπως μεταδίδει η εφημερίδα Haaretz, ακούγονται εκρήξεις στο Τελ Αβίβ, ενώ φέρεται να έχει πληγεί και κτίριο στην πόλη. Επίσης ότι πλήγματα έχουν δεχθεί στο κεντρικό Ισραήλ η περιοχές Νεγκέβ και Σαρόν.

Εικόνες από την επίθεση μεταδίδουν μάρτυρες από το Τελ Αβίβ, όπου φαίνονται φωτοβολίδες στον ουρανό της πόλης.

#China Evacuation or #UN Charter flight? #B5927 of #AirChina 11-year old Airbus A330 on the way to #Beirut from #Beijing (PEK) as #CCA061 there are 418 Chinese troops in #Lebanon for #UNIFIL https://t.co/owHfGHtpgn pic.twitter.com/CRjJ1XP4Yc

Η πιθανολογούμενη ιρανική επίθεση έρχεται ενώ είναι σε πλήρη εξέλιξη η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στον νότιο Λίβανο, με στόχο τη Χεζμπολάχ.

Οι κάτοικοι της πόλης σπεύδουν στα καταφύγια για να προστατευθούν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις με ανακοίνωσή τους κάλεσαν τους Ισραηλινούς πολίτες να «παραμείνουν προστατευμένοι στα καταφύγια».

Υποστηρίζουν ότι οι εκρήξεις που ακούγονται σε ολόκληρη τη χώρα είναι από τις αναχαιτίσεις της αεράμυνας ή από την πρόσκρουση των πυραύλων.

Σύμφωνα με τον στρατό έχουν πέσει πύραυλοι ή υπολείμματά τους στο Τελ Αβίβ, κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, στον νότο και στην περιοχή Σαρόν. «Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη τραυματισμοί», αναφέρει.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες διάσωσης δήλωσαν στη Haaretz ότι ακόμη δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν αν υπάρχουν θύματα από την ιρανική επίθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και να προστατεύσουν τον αμερικανικό στρατό στην περιοχή.

«Συζητήσαμε πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί από αυτές τις επιθέσεις και να προστατεύσει το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή», έγραψε στο X.

This morning, @VP and I convened our national security team to discuss Iranian plans to launch an imminent missile attack against Israel.

We discussed how the United States is prepared to help Israel defend against these attacks, and protect American personnel in the region.

— President Biden (@POTUS) October 1, 2024