Τρόμος πάνω από το Ισραήλ: Τα βίντεο της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης

Λίγο μετά τις 19:30 ξεκίνησε η πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, ως αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Αμπάς Νιλφορουσάν.

Η Τεχεράνη εκτόξευσε σχεδόν 200 πυραύλους. Σειρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα και οι κάτοικοι έτρεξαν στα καταφύγια. Δεκάδες εκρήξεις σημειώθηκαν σε διάφορες πόλεις.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, παρόλο που πολλοί από τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν αναχαιτίστηκαν, υπήρξαν πύραυλοι που πέτυχαν στόχους. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ακολουθούν βίντεο από την επίθεση τα οποία έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

Videos show dozens of missiles flying over Tel Aviv, with some of them landing. The Israeli military says the missiles were fired by Iran and that a “large number” had been intercepted. pic.twitter.com/NUYX5bOa29 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 1, 2024

❗️BREAKING: CNN: Israeli security cabinet is in the emergency bunker, according to an Israeli source. pic.twitter.com/xNMtJo4ahU — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2024

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack. Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

🚨MISSILES SEEN LAUNCHED FROM IRAN AT ISRAEL pic.twitter.com/afuhXZadK3 — Iran Observer (@IranObserver0) October 1, 2024

תיעוד: נפילת שברי מיירטים וטילים בים המלח@rubih67

(צילום: יובל אפריאט) pic.twitter.com/ojN9RY8hGA — כאן חדשות (@kann_news) October 1, 2024