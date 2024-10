Μέση Ανατολή: Οι αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα από την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

Ο φόβος της κλιμάκωσης του πολέμου, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιφερειακό πόλεμο, και εκκλήσεις να σταματήσουν οι συγκρούσεις καταγράφονται στις πρώτες αντιδράσεις μετά την ευρεία πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Η επίθεση, όπως δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ήταν αντίποινα στους θανάτους των ηγετών της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, και της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Λωρίδα της Γάζας.

Ο κίνδυνος για διάχυση του πολέμου είναι μεγάλος, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «έχει σχέδιο» και θα απαντήσει στον κατάλληλο τόπο και χρόνο, και η Τεχεράνη από την άλλη πλευρά προειδοποίησε ότι αν υπάρξει αντεπίθεση, η απάντηση του Ιράν θα είναι «περισσότερο συντριπτική και καταστροφική».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε τη «διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με νέα κλιμάκωση μετά την κλιμάκωση» και σε δήλωσή του στο πρακτορείο Reuters είπε: «Αυτό πρέπει να σταματήσει. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κατάπαυση πυρός», ανέφερε ο Γκουτέρες σε δήλωση, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει κάνει την τελευταία εβδομάδα πολλές εκκλήσεις για να τερματιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο, προειδοποιώντας για τους κλιμακούμενους κινδύνους.

Επίσης, από τον ΟΗΕ ανακοινώθηκε ότι το θέμα της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ θα συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τετάρτη.

Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, οι οποίες συνιστούν σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, τόνισε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, Πίτερ Στάνο, επισημαίνοντας τη δέσμευση της Ε.Ε. για την ασφάλεια του Ισραήλ και για τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

«Διαδοχικά κύματα επιθέσεων και αντιποίνων τροφοδοτούν μια ανεξέλεγκτη σειρά συγκρούσεων», αναφέρει ο Πίτερ Στάνο και υπογραμμίζει ότι η ΕΕ «παραμένει πλήρως δεσμευμένη να συμβάλει στη μείωση των εντάσεων και στην αποτροπή ενός επικίνδυνου περιφερειακού πολέμου».

«Η Ε.Ε. βρίσκεται σε στενή επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον σκοπό αυτό και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επαφή με όλους τους παράγοντες», καταλήγει.

The EU condemns in the strongest terms Iran’s attack against Israel.

The dangerous cycle of attacks and retaliation risks to spiralling out of control. An immediate ceasefire across the region is needed.

The EU remains fully committed to contribute to avert a regional war.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2024