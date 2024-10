Στοκχόλμη: Αναφορές για πυροβολισμούς έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Η σουηδική αστυνομία ελέγχει πληροφορίες για περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στη Στοκχόλμη.

Οπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο TV4 Nyheterna ακούστηκαν πυροβολισμοί. Oταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν ένα όπλo και μια άδεια γεμιστήρα.

Στο σημείο βρίσκονται περίπου δέκα περιπολικά και οι αστυνομικοί ερευνούν την περιοχή γύρω από το κτίριο με εκπαιδευμένα σκυλιά.

Το περιστατικό καταγράφεται το ίδιο βράδυ της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στο Ισραήλ.

#BREAKING

🇮🇱🇸🇪 – Reports of a shooting incident in the Israeli Embassy in Stockholm, #Sweden.

Police found a gun and an empty bullet casing.#Israel #Iran #Lebanon #Palestine pic.twitter.com/5AAtcZSLq2

— AI (@AIPeaceMaker) October 1, 2024