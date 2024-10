Κίνα: Φουρτούνες προβλέπει ο Σι Τζινπίνγκ

Υποστηρικτές της Κίνας στο Χονγκ Κονγκ ανεμίζουν σημαίες για τα 75 χρόνια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Οι τοπικές αρχές τίμησαν με λαμπρότητα την επέτειο ανατροπής της εθνικιστικής κυβέρνησης από τον Κόκκινο Στρατό του Μάο, σε μια επίδειξη εθνικής υπερηφάνειας. [EPA/XINHUA / Chen Zhonghao CHINA OUT / UK AND IRELAND OUT]