Pink Floyd: Κοντά σε συμφωνία με τη Sony για πώληση του μουσικού τους έργου

Σε συμφωνία με τη Sony για την πώληση του brand και των δικαιωμάτων της μουσικής τους, έναντι περίπου 400 εκατ. ευρώ, φέρεται να έχουν καταλήξει οι Pink Floyd.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα συμφώνησε να παραχωρήσει τα δικαιώματα του καταλόγου με τα μουσικά έργα που έχει κυκλοφορήσει, όχι όμως και τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύνθεση των τραγουδιών τους.

Η συμφωνία, η οποία περιγράφεται από το Variety ως «μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων πολλών ετών», έρχεται μετά τη φημολογούμενη διαμάχη μεταξύ των μελών του συγκροτήματος που βρίσκονται στη ζωή, τόσο για τις λεπτομέρειες της πώλησης, όσο και για αμφιλεγόμενα σχόλια του συνιδρυτή και μπασίστα του συγκροτήματος, Ρότζερ Γουότερς.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, η Sony δεν είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση, ούτε είχε απαντήσει σε σχόλιο αναφορικά με τη συμφωνία. Ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, δεν απάντησε επίσης σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ ο Γουότερς δεν ήταν δυνατόν να προσεγγιστεί.

Το 2022, το Variety ανέφερε ότι οι Pink Floyd επεδίωκαν να πουλήσουν την ηχογραφημένη μουσική τους και άλλα περιουσιακά τους στοιχεία για ποσό που άγγιζε τα 500 εκατ. δολάρια. Πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο ότι ορισμένοι πιθανοί αγοραστές αποθαρρύνθηκαν ύστερα από μια συνέντευξη του 2022 του Γουότερς στο Rolling Stone, στην οποία προέβη σε «αμφιλεγόμενα σχόλια» για το Ισραήλ, την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Μεταξύ άλλων, ο Γουότερς ανέφερε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 δεν ήταν «απρόκλητη». Η Ρωσία κάλεσε τον Γουότερς να μιλήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις αρχές του 2023, απ’ όπου επανέλαβε τον ισχυρισμό του.

Ο δισκογραφικός κατάλογος των Pink Floyd είναι ένας από τους πολυτιμότερους της σύγχρονης μουσικής. Ορισμένα από τα πιο διάσημα άλμπουμ του συγκροτήματος είναι τα «The Wall», «Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here» και «Animals».

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες, όπως οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Μπομπ Ντίλαν, Σακίρα και οι Red Hot Chilli Peppers έχουν πουλήσει τους μουσικούς τους καταλόγους σε διάφορες εταιρείες. Νωρίτερα φέτος, αναφέρθηκε ότι η Sony βρισκόταν σε συζητήσεις για την αγορά του καταλόγου και των Queen.

Με πληροφορίες από The Guardian