Ταϊβάν: Νεκροί και τραυματίες ενώ τυφώνας προσεγγίζει τη νησιωτική χώρα

Ισχυρές βροχοπτώσεις έχει προκαλέσει ο τυφώνας «Krathon» που πλησιάζει την Ταϊβάν και ήδη έχει προκαλέσει τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 100. Ακόμη δύο άνθρωποι αγνοούνται.

Ο τυφώνας αναμένεται στο νησί στις 10 το πρωί της Πέμπτης (5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) και ήδη την Τετάρτη σχολεία και γραφεία παρέμειναν κλειστά, ενώ δεν λειτούργησε ούτε το Χρηματιστήριο.

Ο τυφώνας συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας 144 χιλιομέτρων/ώρα με ριπές ανέμων έως τα 180 χλμ./ώρα, σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Διεύθυνση της χώρας (CWA).

Αναμένεται να πλήξει πρώτα την περιοχή κοντά στο λιμάνι του Καοσιούνγκ ή την πόλη Ταϊμάν (νοτιοδυτικά), προτού γρήγορα εξασθενήσει, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. «Αυτός ο τυφώνας μετακινείται πολύ αργά», σύμφωνα με τον Τσενγκ Τσία-πινγκ, διευθυντή της CWA.

This is how long Cat 3 Typhoon #Krathon has been parked near the cities of SW #Taiwan. Incredibly, over 4 FEET (1,320+ mm) of rain has already fallen along ESE portions of the island from this storm—and Krathon is forecast to crawl and clamber across Taiwan’s interior for up to… pic.twitter.com/6WFIUy3Xsg

— Backpirch Weather (@BackpirchCrew) October 2, 2024