Τουρκία: Σύγκρουση πλοίων στον Βόσπορο

Δύο εμπορικά πλοία συγκρούστηκαν την Πέμπτη στη νότια είσοδο του Βοσπόρου, μπροστά από τη Χρυσούπολη (Σκούταρι), όταν μπλόκαρε το πηδάλιο του ενός εκ των δύο, με την καταστροφή να αποφεύγεται την τελευταία στιγμή. Οπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, από το ατύχημα δεν υπάρχουν θύματα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ του πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου «AYED 1», μήκους 80 μέτρων, που έπλεε από το Μπατούμι προς τη Σαουδική Αραβία και του «BUNUN ACE», επίσης πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου, μήκους 180 μέτρων, που έπλεε από την Ισπανία προς το Μπατούμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση προκλήθηκε όταν μπλόκαρε το πηδάλιο του ενός από τα δύο πλοία, το οποίο άρχισε να παρασύρεται προς την ακτή, με κίνδυνο να πέσει πάνω σε σπίτια και καταστήματα.

Επί τόπου έσπευσαν ρυμουλκά πλοία που προσπάθησαν να συγκρατήσουν το πλοίο, το οποίο παρασυρόταν από τα ρεύματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Τουρκίας, τα δύο πλοία θα ρυμουλκηθούν στο αγκυροβόλιο πλοίων της Κωνσταντινούπολης.

Two cargo ships collide near Uskudar in Bosphorus, Istanbul, vessels tow to Ahirkapi pier for inspection after damage pic.twitter.com/kJcx3c7sHc

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 3, 2024