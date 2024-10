Live: Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή – Ολες οι εξελίξεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί προσγειώθηκε στη Βηρυτό σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου. Οπως μεταδίδει το Reuters, αεροπλάνο με ιρανική σημαία προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, λίγες ώρες μετά τις αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν περιοχές έξω από την περίμετρο του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, ο Ιρανός υπουργός θα συναντηθεί με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, ο οποίος είναι στενός σύμμαχος της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

