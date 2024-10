Ελον Μασκ: Θα παρευρεθεί σε συγκέντρωση του Τραμπ στην πόλη όπου έγινε η απόπειρα εναντίον του

Ο Ελον Μασκ δήλωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ότι θα παρευρεθεί στην προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια αργότερα μέσα στην εβδομάδα, μια εκδήλωση που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του τέως προέδρου των ΗΠΑ στην πόλη όπου τον Ιούλιο δέχτηκε επίθεση κατά της ζωής του.

«Θα βρίσκομαι εκεί για να τον στηρίξω!» έγραψε ο Μασκ απαντώντας σε ανάρτηση του Τραμπ στο Χ, στην οποία ανέφερε ότι θα επιστρέψει αύριο στο Μπάτλερ.

I will be there to support! https://t.co/nokR0g3dn1

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2024