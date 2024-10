Ρωσία: Πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων στο Βορονέζ – Ανάληψη ευθύνης από τους Ουκρανούς

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας σε αποθήκη καυσίμων στην περιφέρεια Βορονέζ της Ρωσίας, κατόπιν επίθεσης από ντρόουν, την ευθύνη για την οποίαν ανέλαβαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ρωσικά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram ανέδειξαν βίντεο με φλόγες που ξεπηδούσαν από τις δεξαμενές καυσίμων στην περιοχή του Ανίνσκι, στην περιφέρεια του Βορονέζ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, περίπου 600 χιλιόμετρα μακριά από τη Μόσχα.

Είχε προηγηθεί επίθεση από ντρόουν που προσέγγισε και έπληξε τις αποθήκες καυσίμων, όπως δείχνει οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Russian Telegram channels report a drone attack on an oil depot in the Anninsky district of Russia’s Voronezh region. A fire broke out there. pic.twitter.com/zXQrgw0yo9

Την ευθύνη για την επίθεση αυτή ανέλαβε σήμερα, Παρασκευή, το πρωί το Κίεβο, με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας αποθηκευτικό χώρο καυσίμων στην περιφέρεια του Βορονέζ.

«Παρατηρήθηκαν ρωσικά συστήματα αεράμυνας να επιχειρούν στην περιοχή. Επιβεβαιώθηκε ότι τουλάχιστον μία από τις κάθετες δεξαμενές έχει πληγεί», σύμφωνα με τη δήλωση στο Telegram.

Κατά πληροφορίες, πρόκειται για εγκαταστάσεις της εταιρείας Ανανέφτεπροντουκτ.

Ο διοικητής της ρωσικής περιφέρειας του Βορονέζ παραδέχθηκε ότι η αεράμυνα απέτυχε να προλάβει ένα από τα ντρόουν, αλλά ισχυρίστηκε ότι αυτό κατέπεσε σε κενή δεξαμενή. Πρόσθεσε ότι επιχειρούν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις και ότι ο κίνδυνος από περισσότερες επιθέσεις ντρόουν παραμένει.

Την ίδια νύχτα ξέσπασε και μια άλλη πυρκαγιά, στην περιοχή του Περμ, σε μια ιδιωτική εγκατάστασης αποθήκευσης προϊόντων πετρελαίου στο χωριό Οσέντσι.

Two oil depots caught fire overnight in Russia

An oil depot caught fire in the Anninsky District of the Voronezh Region on the night of October 4 after an attack by a Ukrainian UAV, Governor Alexander Gusev reported

Another fire occurred in the Perm Region on the territory of a… pic.twitter.com/TiBa0vkItv

