«Νέο χτύπημα αν χρειαστεί», λέει ο Χαμενεΐ

Ο Ιρανός ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μίλησε την Παρασκευή στην Τεχεράνη στο πλαίσιο τελετής για τον θάνατο του Νασράλα μπροστά σε χιλιάδες πιστούς, χαρακτηρίζοντας «εντελώς νόμιμη» την ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ. [OFFICE OF THE IRANIAN SUPREME LEADER / WANA / HANDOUT VIA REUTERS]