Reuters: Πόλεμος δι’ αντιπροσώπων του Ιράν στο Ισραήλ με στόχους και στην Αθήνα

Απότομη είναι αύξηση στις απόπειρες απαγωγής προσώπων και τα χτυπήματα στόχων που συνδέονται με το Ισραήλ, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο αναφέρει ότι μεταξύ των πιθανών αυτών στόχων υπήρξε και ένα εβραϊκό κέντρο και ένα εστιατόριο στην Αθήνα.

Το Reuters μελέτησε δικαστικά έγγραφα και δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων διαφόρων δυτικών χωρών και διαπίστωσε πως από το 2020 έχουν γίνει τουλάχιστον 33 απόπειρες δολοφονίας ή απαγωγής στη Δύση, για τις οποίες οι τοπικές ή οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν ότι συνδέεται με το Ιράν.

Αναφορικά με την Αθήνα, σημειώνει το Reuters, ένας Πακιστανός με το όνομα Σαγέντ Φαχάρ Αμπάς φέρεται ότι στρατολόγησε έναν παλιό γνωστό του που ζούσε στην Ελλάδα για να επιτεθεί σε συγκεκριμένο στόχο. Ο Αμπάς φέρεται να είπε στον συγκεκριμένο άνδρα ότι εργαζόταν για μια ομάδα που θα πλήρωνε περίπου 15.000 ευρώ ανά φόνο.

Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω WhatsApp τον Ιανουάριο του 2023, οι δύο άνδρες συζήτησαν εάν θα χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά ή θα προτιμήσουν τον εμπρησμό και ο Αμπάς τόνιζε στον επίδοξο αυτουργό της επίθεσης την ανάγκη παροχής αποδείξεων για απώλειες μετά το χτύπημα. «Υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες», του είπε, χωρίς να τις κατονομάσει. «Κάντε τη δουλειά με τρόπο που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για να έχουν παράπονα».

Σύμφωνα με το πρακτορείο, τα έγγραφα περιλαμβάνουν εκατοντάδες σελίδες αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προανακριτικής έρευνας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων μαρτύρων, αστυνομικών καταθέσεων και λεπτομερειών μηνυμάτων WhatsApp. Φέρονται να αποδεικνύουν ότι ο Αμπάς φρόντισε να παγιδεύσειι την επαφή του, έναν αδύναμο Πακιστανό, με το όνομα Σιέντ Ιρτάζα Χαϊντέρ, καθώς οι δυο τους συζητούσαν περί ανέμων και υδάτων για πράγματα της καθημερινότητας.

Οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν τον Χαϊντέρ και ακόμη έναν υπήκοο Πακιστάν το 2023, αναφέροντας ότι εξαρθρώθηκε τρομοκρατικό δίκτυο που είχε καθοδήγηση από το εξωτερικό και στόχο να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για τρομοκρατία, αλλά έχουν αρνηθεί το κατηγορητήριο.

Ο Χαϊντέρ αφέθηκε ελεύθερος την άνοιξη του 2024 με περιοριστικούς όρους. Υποστηρίζει ότι είναι αθώος. Μιλώντας στο Reuters ισχυρίστηκε ότι έστειλε στον Αμπάς φωτογραφίες του κτιρίου-στόχου, αλλά εμπόδισε σκόπιμα την επίθεση, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να πληρωθεί, χωρίς να προξενήσει βλάβη. Είπε επίσης ότι όλα έμειναν σε επίπεδο συζήτησης και σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Χαϊντέρ «ποτέ δεν συμμετείχε ουσιαστικά» σε παράνομη δραστηριότητα.

Ο φερόμενος ως αρχηγός Αμπάς, που παραμένει ασύλληπτος, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Στο Πακιστάν καταζητείται ως ύποπτος για φόνο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί του. Ο τρίτος ύποπτος επίσης δεν δέχθηκε να μιλήσει, αλλά ο δικηγόρος του είπε ότι αρνείται πως έχει κάνει κάτι παράνομο.

Ούτε η ελληνική αστυνομία δέχθηκε να μιλήσει για την υπόθεση, ενώ ακόμη η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει αποφασίσει αν θα εκδικαστεί, σύμφωνα με το Reuters.

Τι λέει η Μοσάντ

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ, που βοήθησε στην έρευνα των ελληνικών αρχών, η σχεδιαζόμενη επίθεση ενορχηστρώθηκε από το Ιράν ως μέρος ενός πολυεθνικού δικτύου που έχει οργανώσει η Τεχεράνη, χωρίς όμως να δώσει άλλα στοιχεία.

Το Ιράν από την πλευρά του αρνείται τον ισχυρισμό της Μοσάντ, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρησιακές τεχνικές ταιριάζουν με σχέδια που ακολουθήθηκαν σε άλλες επιχειρήσεις που ορισμένοι συνδέουν με το Ιράν – δολοφονίες Ισραηλινών ή Εβραίων από μη Ιρανούς πολίτες. Κάποιοι είναι μέλη συμμοριών και εγκληματικών οργανώσεων, ώστε να μην μπορούν να συνδεθούν με το Ιράν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Στους στόχους άλλων εικαζόμενων συνωμοσιών περιλαμβάνονται ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, αλλά και Ιρανοί δημοσιογράφοι και Ιρανοί της διασποράς. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι ενημερώθηκε από τις υπηρεσίες πληροφοριών για «πραγματική και συγκεκριμένη απειλή από το Ιράν να δολοφονηθεί».

Το πρακτορείο Reuters υποστηρίζει ότι ο σκιώδης αυτός πόλεμος διαδραματίζεται και στην Ευρώπη, όπου λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες από τις «συνωμοσίες δολοφονίας».

«Από το 2020, το Ιράν έχει εντείνει δραματικά τις συνωμοσίες με στόχο τη δολοφονία πρώην αξιωματούχων των ΗΠΑ, – Ιρανών αντιφρονούντων καθώς και επιθέσεις σε στόχους εβραϊκών και ισραηλινών συμφερόντων στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Μπρετ Χόλμγκρεν.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη κατηγορεί τους αντιπάλους της για τρομοκρατικές ενέργειες, όπως δολοφονίες ανώτερων μελών των δυνάμεων ασφαλείας της από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Εθνη δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη «δεν έχει ούτε πρόθεση ούτε σχέδιο να εμπλακεί σε επιχειρήσεις δολοφονίας ή απαγωγής, ούτε στη Δύση ούτε πουθενά αλλού» και χαρακτήρισε «κατασκευές» τις καταγγελίες αυτές, για «να αποσπάσουν την προσοχή από τις φρικαλεότητες που διέπραξε το ισραηλινό καθεστώς» στη σύγκρουση στη Γάζα.

Μισθωμένοι δολοφόνοι

Ο απολογισμός του Reuters για τα φερόμενα ως ιρανικά σχέδια συνωμοσιών περιλαμβάνει περιστατικά που φέρονται ή διαπιστώθηκε ότι ενορχηστρώθηκαν από το ιρανικό κράτος, διεξήχθησαν για λογαριασμό του ή διευθύνθηκαν από κάποιον στο Ιράν ή από κάποιους που διατηρούν με στενούς δεσμούς με το Ιράν. Και υποστηρίζει ότι πιθανόν ο αριθμός να υπολείπεται της πραγματικότητας, διότι καταγράφει μόνο περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει δημόσια καταγγελία ότι συνδέονται με το Ιράν.

Ορισμένες κυβερνήσεις είναι επιφυλακτικές να καταγγείλουν δημόσια το Ιράν λόγω διπλωματικών σκοπών, σύμφωνα με τον Μάθιου Λέβιτ, διευθυντή του αντιτρομοκρατικού προγράμματος στο think tank Institute for Near East Policy της Ουάσιγκτον.

Ο διευθυντής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, είπε το 2023 ότι, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους για να εξαρθρώσουν 27 ομάδες που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο εξωτερικό που «ενορχηστρώθηκαν, οργανώθηκαν και κατευθύνθηκαν από το Ιράν». Ωστόσο, δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε Γερμανο-Ιρανό σε φυλάκιση δύο ετών και εννέα μηνών για τον σχεδιασμό εμπρηστικής επίθεσης σε συναγωγή για λογαριασμό του ιρανικού κράτους. Ο άνδρας παραδέχτηκε ότι πέταξε τη βόμβα στο κτίριο. Το δικαστήριο διαπίστωσε κάποια σχέση της υπόθεσης με την Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος στρατολογήθηκε από έναν άνδρα που ζει στο Ιράν, άλλο Γερμανο-Ιρανό που ερευνάται στη Γερμανία για δύο άσχετους φόνους. Ανέφερε ότι ο άνδρας με έδρα το Ιράν ακολουθούσε εντολές των ιρανικών «κυβερνητικών υπηρεσιών». Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «αβάσιμο».

Στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ καταγράφονται τουλάχιστον πέντε υποτιθέμενες υποθέσεις δολοφονίας ή απαγωγής που σχετίζονται με το Ιράν από το 2020. Τρεις αφορούσαν συμβόλαια θανάτου.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε Πακιστανό που φέρεται ότι είχε στενούς δεσμούς με το Ιράν, για μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας Αμερικανού πολιτικού ή κυβερνητικού αξιωματούχου, σε αντίποινα για τη δολοφονία του στρατιωτικού διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ. Μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είχε δηλώσει ότι θα εκδικηθεί τους υπαίτιους, ενώ η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα διώξει με νόμιμο τρόπο τους υπεύθυνους για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί.

Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ ήταν μεταξύ των πιθανών στόχων του υπόπτου.

Ο ύποπτος, με το όνομα Ασίφ Μέρσαντ, αφού έμεινε για κάποιο διάστημα στο Ιράν, πέταξε από το Πακιστάν στις ΗΠΑ για να στρατολογήσει δολοφόνους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Ασκήθηκε εις βάρος του τον Σεπτέμβριο κατηγορία για φερόμενη απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας και συμβόλαιο θανάτου. Ο ίδιος δηλώνει αθώος.

Με πληροφορίες από Reuters