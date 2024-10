Ισραήλ: Τρομοκρατική επίθεση σε σταθμό λεωφορείων – Ενας νεκρός, δέκα τραυματίες

Ενοπλη επίθεση, την οποία οι ισραηλινές αρχές χαρακτήρισαν τρομοκρατική, εξαπολύθηκε στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων της Μπερ Σεβά στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένα άτομο σκοτώθηκε και ακόμη δέκα τραυματίστηκαν όταν ο δράστης άνοιξε πυρ. Δύο από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, τρεις σε σοβαρή κατάσταση και πέντε ελαφρύτερα. Ολοι έχουν μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο.

Νεκρή είναι μια 25χρονη γυναίκα η οποία υπέκυψε στα τραύματά της.

Update to the terror attack by the Be’er Sheva Central Bus Station.

MDA EMTs and Paramedics are treating 8 casualties: 1 in moderate to serious condition, 4 in moderate condition and 3 in mild condition. 1 casualty in critical condition is being treated on scene by MDA teams. pic.twitter.com/FQsAFi9jFN

