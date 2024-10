Χεζμπολάχ: Επίθεση με ρουκέτες και πυραύλους στη Χάιφα

Ρουκέτες έπληξαν την περιοχή της Χάιφα στο Ισραήλ, σύμφωνα με υλικό που δεν έχει διασταυρωθεί ανεξάρτητα, το οποίο αναπαρήγαγαν οι Times of Israel.

Η Χεζμπολάχ φαίνεται πως εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες και πυραύλους με ορισμένα από τα βλήματα να διαπερνούν την αεράμυνα και να ακούγονται εκρήξεις στην γύρω περιοχή. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

«Δεν είναι σαφές αν υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν πληγεί στην πόλη, ενώ τα βίντεο δείχνουν καπνό να υψώνεται πάνω από διαμερίσματα κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού με ρουκέτες» αναφέρουν οι Times of Israel.

Footage shows the site of a rocket impact in Haifa this evening. pic.twitter.com/iBAnOvUU3p

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 6, 2024